СБУ оголосила про підозру митрополиту УПЦ МП, який підтримав окупацію Ізюма

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату, який благословив російських окупантів на захоплення Ізюму Харківської області, отримав заочну підозру.



Олега Іванова (Єлисея), який переховується в Росії, підозрюють у запереченні збройної агресії Москви проти України.



«Після захоплення частини території Харківщини на початку повномасштабної війни клірик один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України. За матеріалами справи, фігурант нав'язував парафіянам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати рашистів. Окрім цього він організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи Москви під час проведення церковних літургій», — повідомили у Службі безпеки України.



Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов утік разом із російськими окупантами.



У Росії він регулярно відвідує резиденцію Московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах.



СБУ провела судово-лінгвістичну експертизу та підтвердила «факти інформаційно-підривної діяльності Іванова на користь Кремля».



Священнослужитель перебуває у розшуку.



Раніше СБУ затримала клірика УПЦ МП, який був інформатором РФ та шпигував за захисниками Харкова.



Раніше синод РПЦ звільнив митрополита Донецького та Маріупольського УПЦ МП Іларіона. Замість нього призначено церковного діяча з Росії.