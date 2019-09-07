День обмена. Кого Украина отдала России

Фото: RusEmbassy Ukraine

Между Украиной и Россией 7 сентября состоялся крупный обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев — 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных.



По данным СМИ, обмен должен был состояться еще до 1 сентября, однако едва не сорвался из-за отсутствия в первоначальном списке конкретного лица – Владимира Цемаха, который может оказаться ключевым фигурантом по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году. На днях, 5 сентября, судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться. До этого к украинскому руководству общалась прокуратура Нидерландов с просьбой не выдавать Москве Цемаха, который может дать ряд показаний, в том числе свидетельских.

И все же Цемаха включили в список, он среди других освобожденных россиян и украинцев уже в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Цемаха допросили перед тем, как обменять. В СБУ подтвердили эту информацию и добавили, что заинтересованность Москвы в этом человеке указывает на причастность России к сбитию «Боинга».



«Решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы», - цитирует главу СБУ Ивана Баканова «Интерфакс-Украина».



Кто еще, помимо Цемаха, был отпущен украинской стороной?



Украинские и российские СМИ опубликовали списки, которые отличаются друг от друга наличием или отсутствием нескольких имен.



Например, россиянина Руслана Гаджиева (46 лет), осужденного в Украине на 15 лет, сняли с обмена. В 2018 году Гаджиев писал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.



Имя Дениса Сидорова есть не во всех версиях списков, поданных СМИ. Россиянин, воевавший на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Участник боевых действий в Чечне. В сентябре 2016 года Главное управление разведки минобороны Украины сообщило о том, что Сидоров добровольно сдался в плен украинским военным в районе Горловки и предоставил им информацию об участии кадровых военных РФ в боевых действиях на Донбассе, назвав при этом фамилии старших офицеров. Отбывал наказание в Житомирской колонии. Точный срок осужденного неизвестен.

Анна Дубенко (36 лет). Украинка. В 2017 году вышла из Бахмутского СИЗО по «закону Савченко» после двух лет заключения. Ее обвинили в передаче разведданных боевикам «Л-ДНР». Она значится в списке на обмен, однако, как ранее писали СМИ, Дубенко заявила, что в обмене не нуждается.

Станислав Ежов (41 год). Украинец, работал переводчиком у бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. Его обвинили в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. В конце августа 2019 года стало известно, что Ежов признал вину и заключил сделку со следствием. Он также вышел из СИЗО по «закону Савченко». Суд приговорил его к 3 годам 28 дням тюрьмы - ровно столько, сколько он просидел в СИЗО.

Владимир Галичий (71 год). Украинец, экс-депутат Севастопольского горсовета, в марте 2014 года выступал за вхождение Крыма в состав России. Был задержан на админгранице Крыма и Херсонской области в сентябре 2015 года.

Сергей Лазарев (62 года). Украинец, полковник ВВС Украины. Суд установил, что под позывным «Сократ» шпионил в пользу России. Передавал данные об украинской авиации. В конце 2018 года был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Виктор Агеев (23 года). Россиянин. Воевал против ВСУ на стороне незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Летом 2017 года попал в плен к украинским военным. По данным украинских спецслужб, Агеев – контрактник российской армии. В российском Минобороны заявили, что Агеев никогда не был контрактником — после срочной службы в мае 2016 года он уволился в запас. В группировке «ЛНР» заявили, что Агеев – «гражданин республики».Новоайдарский суд Луганской области признал виновным в терроризме и приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы в январе 2018 года.

Юрий Ломако (58 лет). Украинец, завербованный российскими спецслужбами в 2015 году. До 2009 года находился на службе украинских ВМС — в городе Очакове в должности начальника арсенала минно-торпедного и трального вооружения воинской части. Он был уволен с запас в звании капитана 1-го ранга ВСУ. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове. В суде Ломако признался, что передавал российским спецслужбам информацию о воинских частях и личном составе украинской армии. В апреле 2019 года его приговорили к 5 годам лишения свободы за государственную измену.

Александр Баранов (36 лет) и Максим Одинцов (36 лет). Граждане Украины, которые в 2016 году были задержаны на админгранице между Крымом и Херсонской областью. Причиной задержания стало то, что в 2014 году они изменили украинской присяге, перейдя на службу в российскую армию, которая находится на территории аннексированного Крыма.

8 февраля 2018 года Подольский райсуд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы. Одинцов был осужден 6 февраля 2018 года также к 14 годам лишения свободы. Оба не признали вменяемую вину в дезертирстве и государственной измене.



Российские власти расценили задержание Баранова и Одинцова как «похищение» своих военнослужащих. Следственный комитет России открыл по этому поводу уголовное дело.



Елена Бобова (47 лет) - украинка, Денис Хитров (42 года) - украинец, Валерий Пикалов - украинец (44 года) и Петр Мельничук (46 лет) - молдаванин.



По данным СБУ, все четверо работали на главное разведывательное управление Генштаба РФ. В их задачу входила вербовка сотрудников стратегических предприятий и военных частей юга Украины, сбор служебной информации, шпионаж за военными объектами и перемещением сил ВСУ, а также наблюдение за активистами Одесской области.



Были задержаны в марте 2017 года в Одессе по подозрению в создании шпионской сети. Дела задержанных по сути так и не были публично рассмотрены судами.

Андрей Васьковский (27 лет). Украинец, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, которого подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.



В августе прошлого года глава СБУ Василий Грицак заявил, что в рядах Службы безопасности Украины выявили «крота». В материалах дела отмечается, что работник контрразведки с конца 2016 года вступил в преступный сговор с представителем Федеральной службы безопасности России. По данным следствия, Васьковский должен был передавать сведения, «которые касаются деятельности СБ Украины и составляют государственную тайну и служебную информацию».

Сергей Гнатьев (31 год). Украинец, осужденный к 8 годам заключения за покушение на добровольца ОУН и участие в незаконных вооруженных формированиях. 22 августа Апелляционный суд выпустил его из-под стражи после соответствующего ходатайства прокуратуры.

Аркадий Жидких (52 года). Россиянин, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» на Донбассе под позывным «Якут». Жидких взяли в плен украинские военные в сентябре 2015 года.

Александр Валехидис. Россиянин, до выхода на пенсию работал в структуре МВД. До 2014 года имел бизнес во Львове, где родился. Летом 2014 года он был задержан во Львове по обвинению в шпионаже. По данным следствия, Валехидис пытался получить информацию о работе СБУ, кадрах спецслужбы. Его осудили в феврале 2016 года к 10 годам лишения свободы.



Антонина Родионова (50 лет). Украинка. Работала в структуре Главного управления Нацгвардии Украины. Суд установил, что, будучи завербованной российскими спецслужбами, женщина с августа 2016 года занималась шпионажем. Признала вину в январе 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы.



Александр Саттаров (38 лет). Украинец, бывший сотрудник «Беркута». В составе «самообороны Крыма» участвовал в захвате военного аэродрома «Бельбек» в Севастополе. Был задержан СБУ в декабре 2017 года в Днепре.

Евгений Мефедов (35 лет). Россиянин, который принимал участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года. Украинский суд оправдал его по делу о массовых беспорядках. Однако после этого Мефедов был сразу же задержан за организацию весной 2014 года автопробега под пророссийскими лозунгами и обвинен в посягательстве на территориальную целостность Украины. С 2017 года находился в СИЗО, а 19 августа был выпущен под залог.

Павел Черных (44) и Ольга Ковалис (51 год)– российская супружеская пара. По информации СБУ, они шпионили в пользу группировки «ДНР» и вербовали других шпионов. Весной 2015 года были задержаны на блокпосту в Мариуполе, после чего были помещены в СИЗО.



Дмитрий Кореновский (47 лет) и Виктор Федоров (50 лет). Украинцы, задержанные в Николаеве в 2018 году за шпионаж. По данным следствия, они собирали информацию о передвижении сил ВСУ и передавали кураторам. Они пытались принять сделку со следствием и признать вину, однако суд отклонил их ходатайства.



Юлия Прасолова (31 год). Украинка, которая признала в суде свою вину в теракте в Мариуполе. Во время теракта погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. По данным следствия, женщину завербовали российские спецслужбы. В октябре 2018 года суд приговорил Прасолову к 12 лет заключения.

Александр Ракушин (56 лет). Украинец, офицер запаса Вооруженных сил Украины. По данным следствия, сотрудничал со спецслужбами РФ, после того как те завербовали его в 2017 году. Ракушин собирал информацию об украинском вооружении и пытался вербовать сотрудников СБУ. В августе суд отпустил его под личное обязательство для проведения обмена.



Алексей Седиков (40 лет). Россиянин, лейтенант запаса вооруженных сил РФ. В 2016 году воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований «ЛНР». В том же году был взят в плен украинскими военными вблизи села Троицкое. Через год суд признал Седикова виновным в террористической деятельности и приговорил к 11 годам лишения свободы.

Кирилл Вышинский (52 года). Украинец, имеет российское гражданство. Бывший руководитель «РИА Новости-Украина». Задержан в мае 2018 года. По данным СБУ, Вышинский своей работой помогал России вести информационную войну против Украины. Его обвинили в государственной измене. Находился под стражей до августа 2019 года. Свою вину Вышинский отрицает. Долгое время он публично отказывался соглашаться на обмен и хотел доказать свою правоту в суде.

Сергей Егоров. Россиянин, осужденный за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. По данным следствия, воевать на стороне боевиков он начал в феврале того же года. Занимался патрулированием территорий и обустройством боевых позиций для боевиков «ДНР». В апреле 2017 года Егорова задержали военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в бою под Новониколаевкой. Был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Игорь Кимаковский (47 лет). Россиянин. Летом 2015 года был задержан украинскими пограничниками. По данным СБУ, он собирал информацию о передислокации украинских военных, чтобы передавать ее российским спецслужбам. Сам Кимаковский утверждает, что он волонтер и приехал на Донбасс, чтобы восстанавливать инфраструктуру. В мае 2018 года суд выпустил Кимаковского из-под стражи, однако менее чем за месяц снова поместил за решетку. С тех пор он находился под стражей.

Об Александре Тарасенко, Аслане Басханов, Николае Еремине, Андрее Костенко и Олеге Хоменко нет информации в открытом доступе.



Фото взяты из открытых источников