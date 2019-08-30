Экс-переводчик Гройсмана признал себя виновным в госизмене. Но вышел на свободу по «закону Савченко»

Бывшего переводчика экс-премьера Владимира Гройсмана Станислава Ежова признали виновным в государственной измене. Об этом говорится в решении Голосеевского районного суда Киева.



Отмечается, что Ежов признал вину, заключив соглашение с прокурором Александром Банником.



Суд приговорил Ежова к 3 годам и 28 дням лишения свободы. Однако в решении суда указано, что к нему был применен «закон Савченко» (один день, проведенный в СИЗО, считают за два дня заключения) согласно которому, Ежов уже отбыл наказание. Он находился в СИЗО с 20 декабря 2017 года по 3 июля 2019 года включительно, что составляет 18 месяцев и 14 дней. Таким образом, Ежов считается отбывшим наказание с 3 июля 2019 года.

В конце 2017 года контрразведка Службы безопасности Украины обвинила Станислава Ежова в том, что его завербовали российские спецслужбы. В обязанности заместителя руководителя протокола входил перевод встреч премьер-министра с иностранными делегациями.



СБУ установила, что завербованный чиновник якобы собирал служебную информацию правительства, в частности относительно заграничных поездок и переговоров премьер-министра. Затем он по электронной почте пересылал ее представителям российских спецслужб РФ. 21 декабря Ежову объявили подозрение по статье о госизмене.