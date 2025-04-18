Россия «шахедами» атаковала Сумы: под ударом производство пасок, есть погибший и раненая

18 апреля около 05:00 россияне дронами-камикадзе «Шахед» ударили по кондитерскому цеху в Сумах. Об этом сообщил глава Сумской районной военной администрации Михаил Мельник.
Повреждено производство пасок. Погиб предприниматель, который приехал за продукцией. Ранена работница кондитерского цеха.
Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что три «шахеда» ударили по одному помещению.
Здание повреждено, разрушена крыша.
В пресс-службе Сумской областной прокуратуры добавили, что также повреждены автомобили.
В пресс-службе ГСЧС в Сумской области уточнили, что тело погибшего достали из-под завалов.
Напомним, что 17 апреля армия РФ авиабомбами, дронами и артиллерией атаковала Херсон, в результате чего есть погибший и много раненых.