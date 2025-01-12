ВСУ фиксируют новое преступление армии РФ в Торецке: оккупанты переодеваются в гражданскую одежду

ВСУ зафиксировали новое преступление оккупантов. Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

В Торецке Донецкой области было зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Известно, что они переодеваются в гражданскую одежду. Об этом сообщили в пресс-службе 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.



«Очередное нарушение правил ведения войны российскими военными зафиксировали аэроразведчики подразделения «Гюрза» 28-й бригады», — говорится в сообщении.



В частности, переодетые россияне были замечены во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности.



Как отмечается, таким образом пехота оккупантов пытается отвести от себя внимание и замаскироваться. Однако, их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие.



Известно, что это усложняет работу Сил обороны.



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