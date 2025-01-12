Российские оккупанты штурмовали Часов Яр с помощью бронетехники — ОСГВ «Хортица»

Российские военнослужащие за прошедшие сутки, 11 января, для наступления на Часов Яр и Ясеново Донецкой области применили бронетехнику. Об этом передает ОСГВ «Хортица».



«Для поддержки наступательных действий в Часовом Яру враг применил бронетехнику. В результате огневого воздействия одна бронемашина десанта противника была уничтожена», — говорится в сообщении.



Кроме того, на Купянском направлении россияне проводили наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Петропавловки и Зеленого Гая.



На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.



На Северском направлении российские оккупанты безуспешно штурмовали позиции Сил обороны в Белогоровке.



На Покровском направлении ВС РФ проводили активные наступательные действия в районах Барановки, Елизаветовки, Променя, Новопавловки, Зеленого, Звёздного, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Славянки, Курахово, Дачного и Янтарного. Продолжались бои в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке. В направлении Ясеново враг проводил штурмовые действия с применением бронетехники. Наши воины уничтожили один танк и две БМП. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать численное преимущество и развить наступление.



Также отмечается, что на Новопавловском направлении захватчики продолжают накапливать силы для дальнейших атак. За эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Константинополя, Большой Новоселки и Временки, успеха не имели.



Ранее мы писали, что российская армия окончательно оккупировала Курахово. Об этом свидетельствуют онлайн-карты проекта Deep State. Также войска РФ продвинулись возле Андреевки, Соленого и Новоселки.