Российские войска атаковали Краматорск

Россияне атаковали Краматорск. Фото: телеграм-канал

Российские оккупанты 12 января нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Об этом передают телеграм-каналы.



Над городом виднеется черный клуб дыма.



Городская администрация пока никак не прокомментировала атаку.



Обновлено (14:45). В Краматорской городской военной администрации подтвердили, что город подвергся российскому обстрелу. Информация о пострадавших не поступала.



Соответствующие службы работают над фиксацией последствий и повреждений.



Ранее мы писали, что Константиновка Донецкой области 12 января попала под российский обстрел. В результате атаки поврежден дом.