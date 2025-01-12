Российские войска атаковали Краматорск

Российские оккупанты 12 января нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Об этом передают телеграм-каналы.
Над городом виднеется черный клуб дыма.
Городская администрация пока никак не прокомментировала атаку.
Обновлено (14:45). В Краматорской городской военной администрации подтвердили, что город подвергся российскому обстрелу. Информация о пострадавших не поступала.
Соответствующие службы работают над фиксацией последствий и повреждений.
Ранее мы писали, что Константиновка Донецкой области 12 января попала под российский обстрел. В результате атаки поврежден дом.
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