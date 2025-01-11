В Курской области взяты в плен солдаты из КНДР

Украинские военные в Курской области взяли в плен двух северокорейских солдат, сейчас они доставлены в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», — написал Зеленский в Telegram-канале.



По словам президента, это было непросто, поскольку обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых, а также делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия Северной Кореи в войне против Украины.



Зеленский поблагодарил военнослужащих тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и воинов-десантников, которые захватили в плен этих двух человек.



«Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил глава государства.



Он поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленным.

27 декабря Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила захват Украиной раненого северокорейского солдата. Он скончался.