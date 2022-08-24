Фільтрація та онлайнреєстрація: Окупанти змінюють правила проїзду через блокпост у Василівці

На єдиному пункті пропуску через лінію бойового зіткнення біля захопленої російськими військами Василівки Запорізької області впровадять систему онлайн-реєстрації на в'їзд та виїзд. Про це повідомила призначена окупантами «очільниця військово-цивільної адміністрації» Василівського району Запорізької області Наталія Романиченко, передає російський «ТАСС».



Романиченко запевняє, що система запроваджується, щоб уникнути черг, які зараз розтягуються на кілька кілометрів. І люди можуть стояти в них не одну добу.



«Найближчим часом запускається пост фільтрації, буде проводитися реєстрація заздалегідь, щоб не було таких колон. Люди будуть записуватись у чергу та приїжджати конкретно у свій день і час, щоб не створювати колапс. По обидва боки буде реєстрація: що на виїзд, що на в'їзд. Попередньо всіх перевірятимуть», — заявила вона.



Романіченко запевняє, що реєстрацію можна буде пройти через інтернет.



Наразі у Василівському районі стоять пости окупантів, автомобілі перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів та «товарів, які можуть призвести до провокацій».

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялося про блокування проїзду в районі Василівки окупантами. Фіксувалися випадки смерті людей у чергах.