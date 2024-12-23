Росіяни обстріляли три райони Донеччини: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 22 грудня, обстріляла населені пункти в Донецькій області. Відомо, що пошкоджено десятки житлових будинків. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Покровську пошкоджено 7 багатоповерхівок і 2 приватні будинки. У Малинівці Гродівської громади зруйноване 4 будинки.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі, 2 промислові будівлі; у Новодмитрівці пошкоджені 15 приватних будинків і нежитлове приміщення. У Дружківці пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка.



Раніше ми писали, що з 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня 2024 року Росія атакувала територію України 72 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів.