У ГУР повідомили про знищення в РФ складу з деталями для «шахедів»

У Росії знищено склад із деталями для «шахедів» на 16 млн доларів. Ілюстративне фото

На території Росії було знищено склад, на якому зберігалися деталі до дронів типу Shahed-136. Сума збитків становила близько 16 мільйонів доларів. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у Telegram.

«На території економічної зони "Алабуга" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до дронів типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні», — розповіли в ГУР.

Відомо, що у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136 – все згоріло.

«Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу Росії», — зазначили у розвідці.

Нагадаємо, щонайменше 7 безпілотників ударили по Казані (Татарстан, РФ) вранці 21 грудня.