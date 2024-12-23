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ППО України збила 47 із 72 БПЛА, 25 не досягли цілей

23 грудня 2024, 09:15

ППО України збила 47 із 72 БПЛА, 25 не досягли цілей

ППО України збила 47 із 72 БПЛА росіян. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 47 із 72 БПЛА росіян. Фото: ПС ЗСУ

З 10.00 22 грудня до 09.00 23 грудня 2024 року Росія атакувала територію України 72 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 47 ударних БПЛА «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

«Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», - йдеться у повідомленні.

Також у Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв.

Нагадаємо, уламки дрона впали на багатоповерхівку на Київщині.

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