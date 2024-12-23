РФ вдарила FPV-дроном по Бериславу: загинув 30-річний чоловік

Російські військові вдарили FPV-дроном по житловому кварталу Берислава, внаслідок удару загинув 30-річний чоловік. Про це повідомляє пресцентр Національної поліції.
Зазначається, що минулої доби російські агресори вкотре били по цивільній інфраструктурі Бериславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів та БпЛА.
Пошкодження отримали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин та газопровід. Нагадаємо, що російські окупанти за добу 6 разів обстріляли Покровськ, пошкоджено будинки.
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