Судно РФ для вивезення військ із Сирії зламалося у відкритому морі. Фото: ГУР

Вантажне судно «Sparta», яке Росія відправила для вивезення свого озброєння та техніки з Сирії, зламалося під час руху - вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії.



Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях ― на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі.



«Частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії. Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви ― повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов'язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій», — пояснили у розвідці.

Нагадаємо, військові ССО за три дні знищили в Курській області 77 військових КНДР.