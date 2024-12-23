Трамп чекає на зустріч з Путіним для завершення війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: Euronews

Новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу у Феніксі, штат Арізона, 22 грудня заявив, що чекає на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні. Його виступ транслював телеканал Fox News.

«Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Тому ми чекатимемо цього, ми повинні покласти край цій війні», — підкреслив він.

За словами новообраного президента США, рахунок жертвам у війні йде на мільйони. Дональд Трамп додав, що вона б не почалася, якби на той момент він обіймав посаду президента США.

Раніше повідомлялося, що Трамп може мати важелі для примусу Києва та Москви до переговорів про мир.