Російські окупанти за добу 6 разів обстріляли Покровськ: пошкоджено будинки

Минулої доби, 22 грудня, під ударом росіян перебували житлові мікрорайони та приватний сектор Покровська Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«22 грудня близько 05:20 внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку в мікрорайоні «Сонячний». В одному з під'їздів на 3 поверсі виникла пожежа», — ідеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що о 05:30 в результаті обстрілу пошкоджено два багатоповерхові будинки в «Лазурному». Інформація про постраждалих не надходила. Пізніше о 06:00 артилерією пошкоджено багатоповерховий будинок у мікрорайоні «Шахтарський». Сталася пожежа на 1-му поверсі в одному з під'їздів.



Крім того, близько 11:40 російські війська знову потрапили по мікрорайону «Шахтарський». Пошкоджено багатоповерхівку. О 13:00 сталося влучання ворожого дрона в приватний будинок у приватне домогосподарство в південній частині міста. Пошкоджено дах і фасад житлового будинку.



Також о 13:10 внаслідок обстрілу з боку РФ пошкоджено приватний будинок, гаражне приміщення та господарську споруду (літня кухня). Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що з 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня 2024 року Росія атакувала територію України 72 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів.