Повторна атака на бригаду РФ, причетну до удару по Сумах: пошкоджені штаб, казарма та склад озброєння

Наслідки удару по 112-й ракетній бригаді ЗС РФ в Іванівській області. Фото: кадр із відео

Внаслідок повторної атаки БПЛА пошкоджений штаб 112-ї ракетної бригади ЗС РФ у місті Шуя Іванівської області. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.



Також пошкоджені склад зберігання озброєння та дах казарми.

Нагадаємо, що ця атака сталася 17 квітня, внаслідок чого на території військової частини виникла пожежа.



Днем раніше безпілотники вперше вдарили по 112-й ракетній бригаді в Шуї.



Українська розвідка встановила, що саме ця бригада причетна до одного з двох ударів по Сумах у Вербну неділю.