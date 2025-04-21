У Москві відповіли на заклики продовжити «великоднє перемир'я»

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Фото: МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну в порушенні так званого «великоднього перемир'я» з використанням американських артилерійських реактивних систем HIMARS.

Про це заявила речник МЗС РФ Марія Захарова у відповідь на заклики Державного департаменту США продовжити режим припинення вогню між Росією та Україною після Великодня.

«Так його київський режим і під час Великодня не дотримувався. Причому використовували на Банковій для порушення перемир'я американське озброєння HIMARS», — написала Захарова в Тelegram.

Вона наголосила, що вважає це не випадковістю, а закономірністю.

«Адже під час мораторію на завдання ударів по ПЕК (паливно-енергетичний комплекс — ред.) Зеленський, який погодився на нього, прицільно бив по цивільній енергетичній інфраструктурі», — підкреслила Захарова.

У неділю, 20 квітня, Володимир Зеленський запропонував відмовитись від будь-яких ударів на термін не менше 30 діб з можливістю продовження.

Цього ж дня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поки що глава Кремля не давав команди на продовження «великоднього перемир'я».