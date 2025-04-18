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Зенітник ЗСУ в темряві збив ракету «Калібр» із ПЗРК

18 квітня 2025, 11:16

Зенітник ЗСУ в темряві збив ракету «Калібр» із ПЗРК

Володимир — стрілець-зенітник, який збив «Калібр». Фото: ПС ЗСУ Володимир — стрілець-зенітник, який збив «Калібр». Фото: ПС ЗСУ

Вночі, у повній темряві, стрілець-зенітник із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) збив російську крилату ракету типу «Калібр». Про це повідомляє Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.



Переносні ЗРК оснащені тепловою системою самонаведення. Стрілець має зафіксувати ціль у прицілі, дочекатися захоплення її голівкою самонаведення, і лише потім виконати пуск. Зробити це складно навіть удень — на все близько 20 секунд, поки працює акумулятор, що живить системи комплексу.

Володимир — стрілець-зенітник відділення охорони бригади тактичної авіації. Під час відбиття ракетно-авіаційного удару він із першого пострілу збив ракету «Калібр» із ПЗРК «Ігла-1».

«Це було складно, але все вдалося. Ми заздалегідь прибули на позицію, очікували ракету саме в цьому районі і не помилилися. Дочекалися її появи в зоні ураження. Діяли спокійно і чітко. Влучили з першого пострілу», - розповів Володимир.

Це вже друга ракета на його рахунку. Першу — крилату Х-101 — він збив улітку 2023 року.

Нагадаємо, Сили ППО України збили 3 крилаті ракети та 23 ворожих БпЛА.

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