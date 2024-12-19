Під час пожежі загинув чоловік та постраждала жінка у Краматорську

У Краматорську Донецької області 19 грудня спалахнула пожежа в одній з квартир п'ятиповерхового будинку. Внаслідок займання загинув чоловік. Пожежники врятували жінку, яка перебувала у палаючій квартирі, її негайно госпіталізували. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На місце події прибули рятувальники 12 державного пожежно-рятувального загону.
«Рятувальники виявили усередині квартири жінку 1949 року народження, яка не могла самостійно залишити квартиру. Пожежники винесли врятовану на свіже повітря та передали працівниками екстреної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.
Крім того, під час гасіння пожежі у квартирі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1952 року народження.
О 03:22 пожежу ліквідовано на площі 4 кв. м. Причина та обставини пожежі встановлюються.
Раніше ми писали, що 12 грудня, у місті Білицьке Покровського району Донецької області спалахнула пожежа у житловому будинку.
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