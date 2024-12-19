Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11161 про компенсації за зруйноване чи вціліле майно на окупованих територіях з 24 лютого 2022 року чи територіях, де ведуться активні бойові дії.



Законопроєкт вносить зміни до закону 2923-IX, в якому зазначено, що компенсацію надаватимуть за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна на територіях, що були окуповані або стали зоною бойових дій з 24 лютого 2022 року.



Розробники законопроєкту розглядали пропозицію розширити сферу дії закону на постраждалих осіб, чию нерухомість було пошкоджено чи знищено до 24 лютого 2022 року, або яка перебувала на тимчасово окупованих територіях станом на цю дату. Однак пропозицію відхилили.



Згідно із законопроєктом, така компенсація надаватиметься за умови, що одержувач протягом останніх двох років проживає в Україні.



За законопроєкт проголосували 292 депутати. Документ пропонує прирівняти пошкоджене майно на окупованих територіях до зруйнованого. Це стосується також тих територій, де продовжуються бойові дії.



Власник такого майна зможе подати заяву про компенсацію за спеціальною процедурою та певним переліком документів. Надавати фото- та відеодокази не потрібно. Фізичний огляд об'єктів теж не проводитимуть.



У разі отримання компенсації необхідно буде відмовитися від права власності на таке майно на користь держави та передати їй право вимоги до Росії щодо відшкодування таких збитків.



На початку грудня Верховна Рада підтримала законопроєкт про компенсацію ВПО за знищене нерухоме майно.



Раніше ми писали, що в українському уряді у грудні виплатять гроші дітям із малозабезпечених сімей та ВПО по 6,5 тисячі гривень.