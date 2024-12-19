Путін відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню

Володимир Путін. Скріншот телетрансляції прямої лінії

На прямій лінії за підсумками 2024 року Володимира Путіна запитали про пропозицію Китаю припинити вогонь на нинішній лінії зіткнення. Він відповів, що це дасть перепочинок ЗСУ.

«Нам потрібне не перемир'я, нам потрібен мир, довгостроковий, міцний, з гарантіями для РФ та її громадян. Щодо короткострокового перемир'я, з цією пропозицією звернувся до мене прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він сказав: "Ну чого вам це варте на день-два, це різдвяне перемир'я. Нічого противник за ці два-три дні зробити не зможе". Я сказав: "Так, напевно, це так, але ви спочатку поговорите з українською стороною"», — сказав Путін.

За його словами, Росія щонайменше тричі погоджувалася на «подібні заходи». Він навів за приклад коридор для судноплавства у Чорному морі. Однак, нібито Зеленський відмовився від різдвяного перемир'я та обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше на прямій лінії Володимир Путін заявив про готовність вести переговори щодо України без попередніх умов, але на базі Стамбульських домовленостей та реалій на землі.