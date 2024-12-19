У Новосибірську РФ спалили паливозаправники — ГУР

У Новосибірську спалили паливозаправники окупаційної армії. Фото: ГУР

У російському місті Новосибірськ спалили паливозаправники окупаційної армії Росії. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників», — йдеться в повідомленні.



У ГУР нагадали, що опір злочинній війні проти України всередині РФ продовжується. Проте подробиці ситуації не розкрили.



Довідка



Паливозаправники — це спеціалізовані автомобілі з цистерною, призначені для перевезення палива та його заправки у місцях, де відсутні стаціонарні заправні станції.



Раніше ми писали, що вночі 19 грудня сили та засоби ВМС та СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів» у Ростовській області РФ.