Україна не згодна на заморожування війни — Зеленський

Українська влада домагається не заморозки російської агресії, а повного припинення війни. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна не може жити в замороженому конфлікті. Для припинення вогню необхідне розуміння ситуації на майбутнє, зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі.



«Що стосується питання припинення вогню. Ми повинні зрозуміти, що не можемо жити із замороженим конфліктом. Коли йдеться про припинення вогню в будь-якому конфлікті, будь-якій війні — люди знають, що буде після, чим усе закінчиться», — сказав Зеленський.



Він додав: «Треба знати, що (буде) завтра, щоб сьогодні було припинення вогню».



Інакше, за його словами, вийде заморожений конфлікт. Щоб не було «заморозки», Україні потрібна сильна позиція і гарантії безпеки від країн-партнерів.



«Ми хочемо сталого миру. А Росія не хоче і демонструє це», — сказав Зеленський.

На думку президента України Володимира Зеленського, ЄС разом з Україною мають підштовхнути Москву до справжнього, сталого та гарантованого світу.



Майбутній спеціальний посланник США по Україні та Росії Кіт Келлог вважає, що Київ та Москва готові до переговорів.



Глава Кремля Володимир Путін заявив, що, оглядаючись на минуле, не став би змінювати своє рішення про початок повномасштабного вторгнення у лютому 2024 року.