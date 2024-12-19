«Не дамо заробляти на крові»: Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Україна не займатиметься транзитом російського газу. Про це на пресконференції за результатами засідання Європейської Ради заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, Україна не даватиме можливості заробляти додаткові мільярди на своїй крові.



«Будь-яка країна, яка може отримати щось дешеве з Росії, зрештою стане і буде залежною від РФ. Це їхня політика. Тож транзиту російського газу не буде. Ми не дамо можливості додаткових заробітків РФ на цій війні», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що на цій пресконференції Зеленський прокоментував пропозицію глави Кремля Володимира Путіна влаштувати «технологічну дуель» ударом по Києву.