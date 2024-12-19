Росія обстріляла Херсон: у багатоповерхівці загорівся дах

РФ обстріляла Херсон, у багатоповерхівці загорівся дах. Фото: ДСНС Херсонської області

З самого ранку російська армія завдає ударів по різних районах Херсона, в одному з багатоквартирних будинків через влучання боєприпасу загорівся дах. Про це повідомляє управління ДСНС України у Херсонській області.







«Після влучання одного з боєприпасів виникла пожежа даху багатоквартирного будинку, також було зруйновано одну з квартир», - зазначили рятувальники.



Під час роботи пожежно-рятувального підрозділу, окупанти продовжували завдавати повторні удари по місту.

РФ обстріляла Херсон, у багатоповерхівці спалахнув дах. Фото: ДСНС Херсонської області

РФ обстріляла Херсон, у багатоповерхівці спалахнув дах. Фото: ДСНС Херсонської області

Нагадаємо, на Херсонщині один цивільний загинув і один отримав поранення внаслідок російських обстрілів.