Росія обстріляла Херсон: у багатоповерхівці загорівся дах

З самого ранку російська армія завдає ударів по різних районах Херсона, в одному з багатоквартирних будинків через влучання боєприпасу загорівся дах. Про це повідомляє управління ДСНС України у Херсонській області.
«Після влучання одного з боєприпасів виникла пожежа даху багатоквартирного будинку, також було зруйновано одну з квартир», - зазначили рятувальники.
Під час роботи пожежно-рятувального підрозділу, окупанти продовжували завдавати повторні удари по місту.
РФ обстріляла Херсон, у багатоповерхівці спалахнув дах. Фото: ДСНС Херсонської області
РФ обстріляла Херсон, у багатоповерхівці спалахнув дах. Фото: ДСНС Херсонської області
Нагадаємо, на Херсонщині один цивільний загинув і один отримав поранення внаслідок російських обстрілів.
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