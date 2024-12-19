У Костянтинівці сталася аварія: є постраждалі

У Костянтинівці Донецької області в ніч проти 19 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували трьох людей з понівеченої машини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вночі до Головного управління надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в місті Костянтинівка Краматорського району. Легковий автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з деревом, внаслідок чого водій та двоє пасажирів опинилися заблокованими в салоні», — йдеться у повідомленні.



На місці події надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували із понівеченої автівки постраждалих та передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.



Причини та обставини події встановлюються.



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