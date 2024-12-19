Путін заявив, що війну проти України йому слід було розпочати раніше

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що, оглядаючись на минуле, не став би змінювати своє рішення щодо початку повномасштабного вторгнення у лютому 2024 року. Навпаки, він вважає, що так звану «спецоперацію» проти України слід було розпочати раніше.



«Таке рішення, яке було ухвалено на початку 2022 року, його треба було б ухвалювати раніше, це перше. Друге — треба було почати готуватись, у тому числі до "СВО". У тому числі кримські події були спонтанні. Події 2022 року ми також розпочали без підготовки до них. Але чому ж почали? Тому далі неможливо було стояти на місці та терпіти», — заявив Путін на пресконференції.



Він вкотре спробував виправдати напад на Україну тим, що Росію «змусили» владу Києва та його західні партнери.

На думку президента України Володимира Зеленського, ЄС разом із Україною мають підштовхнути Москву до справжнього, сталого та гарантованого світу.



Майбутній спеціальний посланник США по Україні та Росії Кіт Келлог вважає , що Київ та Москва готові до переговорів.