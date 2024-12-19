Сирський заявив, що він не мав вибору і повинен був розпочати наступ на Курську область

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна повинна була провести Курську операцію. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який дав інтерв'ю французькому виданню Le Monde.



За словами Сирського, він не мав вибору.



«Я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах та не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де у ворога було слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону», – зазначив він.

Нагадаємо, що британська та південнокорейська розвідки заявили про значні втрати КНДР у Курській області.