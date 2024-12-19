«Просто відморозки»: Зеленський відреагував на пропозицію Путіна влаштувати «технологічну дуель» ударом по Києву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

19 грудня Росія запропонувала «технологічну дуель». Про це на пресконференції за результатами засідання Європейської Ради заявив президент України Володимир Зеленський.



Він нагадав, що глава Кремля Володимир Путін запропонував вдарити новою ракетою «Орєшнік» кудись по Києву, а західні країни нехай поставлять протиповітряну оборону, щоб побачити, що буде.



«Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки», – зазначив президент України.

Нагадаємо, що Путін заявив про те, що подібний «експеримент» буде «корисним та цікавим» для Росії.