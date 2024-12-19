Британська та південнокорейська розвідки заявили про значні втрати КНДР у війні проти України. Що відомо

Артилерійський вогонь ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Війська КНДР зараз беруть участь у наступальних бойових операціях проти ЗСУ у Курській області. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.



Північнокорейські війська, швидше за все, зазнали значних бойових втрат, але поки що досягли тільки тактичних успіхів. Загалом близько 11 000 солдатів КНДР розгорнули в Курській області.



Російські та північнокорейські війська майже напевно зазнають труднощів із взаємодією. Ці дві сили не говорять однією мовою. І війська КНДР майже напевно мають труднощі з інтеграцією в російську структуру командування та управління.



Як пише британське видання Reuters з посиланням на слова депутата південнокорейського парламенту Лі Сон Квена після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби Південної Кореї, щонайменше 100 військовослужбовців КНДР були вбиті, ще 1000 – отримали поранення під час інтенсивних боїв з українськими силами в Курській області.



«Великі втрати пов'язані з відсутністю досвіду у північнокорейських військ у війні безпілотників та незнанням відкритої місцевості, де вони беруть участь у битві. Є ознаки того, що Північна Корея готується до додаткового розгортання», – заявив депутат.



У звіті південнокорейської розвідки повторюються коментарі офіційних осіб США та України про те, що втрати Північної Кореї значні, а Росія використовує її солдатів у великих кількостях для атак у Курській області.

Нагадаємо, що СБУ перехопила розмови росіян, які свідчать про великі втрати КНДР у Курській області.