Росія готова вести діалог щодо України без попередніх умов — Путін

Володимир Путін заявив, що РФ готова вести діалог щодо України без попередніх умов. Скріншот телетрансляції

Діалог щодо України Російська Федерація готова вести без попередніх умов, але на базі Стамбульських домовленостей та реалій на землі. Про це сказав сьогодні голова Кремля Володимир Путін на прямій лінії за підсумками 2024 року.

«Ми з будь-якою людиною розмовлятимемо, у тому числі і з Зеленським. Але підписувати угоди ми можемо лише з легітимним представником влади», — заявив Путін.

При цьому він нагадав про вимоги, які озвучував у червні.

У червні Путін говорив, що готовий до мирних переговорів, якщо Київ відведе свої війська з окупованих Росією регіонів, а Захід зніме санкції.