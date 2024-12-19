Зеленський про «Стамбульські угоди»: Їх не було, був лише ультиматум від Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не підписувала так звані Стамбульські угоди, про які постійно говорить глава Кремля Володимир Путін. Зеленський наголосив, що угод не існувало.



«Здивований його заявами про те, що він до чогось готовий, оскільки він завжди каже, що я нелегітимний. Щодо "Стамбульських угод", яких ніколи не існувало, то був ультиматум Російської Федерації у перший день окупації нашої країни у 2022 році. Їхні гінці з різних напрямків, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму. Цих гінців уже немає, вони втекли до Росії чи за кордон. У жодному разі Україна не погодилася на ультиматум РФ», — сказав Зеленський на пресконференції в Брюсселі.



Глава Української держави наголосив, що Росія намагалася пом'якшувати позиції.



«Це були зустрічі і в Білорусі, і в Туреччині. Усі ці зустрічі вони назвали "Стамбульськими угодами". Україна нічого не підписувала, жодних угод не існувало. Була відповідь на ультиматум Росії», — підсумував президент.



Раніше під час прямої лінії Путін сказав, що нібито готовий вести переговори про мир з Україною на основі домовленостей 2022 року у Стамбулі та з урахуванням ситуації на фронті.

На думку президента України Володимира Зеленського, ЄС разом з Україною мають підштовхнути Москву до справжнього, сталого та гарантованого миру.



Майбутній спеціальний посланник США по Україні та Росії Кіт Келлог вважає, що Київ та Москва готові до переговорів.



Глава Кремля Володимир Путін також раніше заявив, що, озираючись на минуле, не став би змінювати своє рішення про початок повномасштабного вторгнення у лютому 2024 року.