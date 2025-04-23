У Слов'янську через російський обстріл загинув літній чоловік

У лікарні помер 72-річний мешканець Слов'янська, який дістав поранень під час сьогоднішнього обстрілу міста.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
«На жаль, у лікарні помер 72-річний чоловік, який був поранений під час сьогоднішнього обстрілу. Лікарі боролися за його життя, але зусилля виявилися марними. Співчуття його рідним та близьким», — написав Лях.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Слов'янську Донецької області прогриміли вибухи. Попередньо, російські військові завдали удару керованими авіабомбами. Однією з бомб був повністю зруйнований приватний будинок.
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