У Слов'янську через російський обстріл загинув літній чоловік

Внаслідок обстрілу Слов'янська загинув літній чоловік. Фото: Вадим Лях/Facebook

У лікарні помер 72-річний мешканець Слов'янська, який дістав поранень під час сьогоднішнього обстрілу міста.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«На жаль, у лікарні помер 72-річний чоловік, який був поранений під час сьогоднішнього обстрілу. Лікарі боролися за його життя, але зусилля виявилися марними. Співчуття його рідним та близьким», — написав Лях.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Слов'янську Донецької області прогриміли вибухи. Попередньо, російські військові завдали удару керованими авіабомбами. Однією з бомб був повністю зруйнований приватний будинок.