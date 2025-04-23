Росія готується до великого наступу для виходу до 9 травня на кордон Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ

Ситуація поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Фото: карта DeepState

Протягом 16-22 квітня війська Росії суттєво знизили кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» – 106 атак проти 158 минулого тижня. Про це повідомили у пресслужбі ТГ «Вугледар».



Частково це пов'язано з нещодавнім так званим «великоднім перемир'ям». Але основна причина – накопичення особового складу та техніки окупантів неподалік лінії бойового зіткнення. Росіяни активно готуються до великого наступу з метою виходу до 9 травня на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» також заявили, що ЗС РФ продовжують атакувати на Покровському напрямку і не залишають спроб до 9 травня вийти на адміністративний кордон Донеччини та Дніпропетровщини.

Нагадаємо, що пілоти дронів знищили російську бронетехніку ще до початку штурму на Новопавлівському напрямку.