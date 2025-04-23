Су-27 ЗСУ розбомбив позиції РФ в Торецьку

Винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ знищив будівлю, в якій укріпилися штурмові групи російських військ. Про це повідомляється в блозі українських льотчиків «Соняшник».
На думку автора, цей удар уже називають легендарним: пілот не тільки точно вразив ціль, а й у процесі операції вийшов лоб у лоб із ворожим Су-30, випустив ракету Р-27 і змусив противника відступити, вигравши час для удару.
Військовий телеграм-канал WarArchive уточнює, що удар по будівлі в частково окупованому Торецьку було завдано високоточною авіабомбою GBU-62 JDAM-ER.
«Окупований Торецьк — не даємо ворогу жодного шансу закріпитися», - йдеться в повідомленні.
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