РФ обстріляла об'єкти «Нафтогазу»: є пошкодження

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів. Фото: прес-служба

У ніч проти 28 березня російські військові обстріляли об'єкти «Нафтогазу». Внаслідок атаки постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі «Нафтогаз України».



Як зазначається, під час обстрілу пошкоджено газодобувні потужності.



«Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання», — зазначив голова Групи Нафтогаз Роман Чумак.



Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи з початку повномасштабної війни та восьма з початку цього року.



Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 28 березня запустили по Україні 163 дрони.Сили та засоби протиповітряної оборони збили 89 БПЛА.