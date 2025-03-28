РФ обстріляла об'єкти «Нафтогазу»: є пошкодження

У ніч проти 28 березня російські військові обстріляли об'єкти «Нафтогазу». Внаслідок атаки постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі «Нафтогаз України».
Як зазначається, під час обстрілу пошкоджено газодобувні потужності.
«Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання», — зазначив голова Групи Нафтогаз Роман Чумак.
Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи з початку повномасштабної війни та восьма з початку цього року.
Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 28 березня запустили по Україні 163 дрони.Сили та засоби протиповітряної оборони збили 89 БПЛА.
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