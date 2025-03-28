У ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія наступати у бік Дніпропетровської області

Адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська не намагаються проводити штурми з Донеччини у бік адміністративного кордону Дніпропетровської області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це пов'язано з тим, що, найімовірніше, перед окупантами не стоїть така мета.



«У них мета – взяти під контроль Донецьку область. А це передбачає, наприклад, на Покровському напрямку насамперед контроль над містом Покровськ. І спроба обійти місто із західного боку викликана тим, що треба було взяти саме місто, потрібно було його охопити, «перерізати» ті шляхи, які йдуть із Дніпропетровської області, з Павлограда, та змусити українців відступити з нього. Це не була спроба дістатись Дніпропетровщини. Це була спроба відрізати місто Покровськ від Дніпропетровщини. Якби вони окремо пішли на Дніпропетровську область, це потребувало б від них дуже сильного розтягування логістики та дуже сильної розконцентрації зусиль. Це було б просто нелогічно», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що війська РФ після паузи збільшують інтенсивність атак під Покровськом.