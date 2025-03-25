На окупованій Донеччині школи та дитсадки повернуться до очної форми навчання та повного робочого дня — Міносвіти РФ

До очної форми навчання повернуться школи та дитсадки на окупованій частині Донецької області. Ілюстративне фото

Школи та дитсадки на окупованих територіях Донецької області вперше за кілька років повертаються до очного навчання та повного робочого дня. Про це повідомили журналістам у пресслужбі Міносвіти РФ, передає ТАСС 25 березня.

Зазначається, що голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін перевірить готовність до переходу на очну форму навчання та повний робочий день із 31 березня дитячого садка №393 Київського району Донецька.

«Раніше цей район знаходився під обстрілами, зараз оперативна ситуація дозволяє дитячій установі знову працювати очно», — йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні йдеться, що всього з 31 березня до повного робочого дня повернуться 19 шкіл та 16 дитячих садків — у Донецьку, Макіївці, Волновасі та Ясинуватій.