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Головне за день: Про що домовилися в Ер-Ріяді? Збільшилася кількість постраждалих у Сумах

25 березня 2025, 23:00

Головне за день: Про що домовилися в Ер-Ріяді? Збільшилася кількість постраждалих у Сумах

Політика

 У Саудівській Аравії домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі та «розробити механізм» заборони на удари по енергооб'єктах, йдеться у заявах Білого дому.

Кремль опублікував свою заяву за результатами переговорів із США. У ній йдеться про те, що пункти про безпеку в Чорному морі та відновлення російського експорту сільгосппродукції почнуть діяти після зняття санкцій з Россільгоспбанку, з російських виробників та експортерів продовольства. Заборона на удари по енергетиці має діяти з 18 березня і має тривати 30 днів із можливістю продовження.

За даними видання The National Desk, США розглядають зняття частини санкцій із Росії в обмін на перемир'я у Чорному морі. Кремль висунув «п'ять чи шість» умов перемир'я і США зараз «розглядають їх усі».

Також Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до процесу моніторингу припинення вогню між Росією та Україною.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що деталі переговорів між США і РФ, які відбулися в Саудівській Аравії, напередодні не оприлюднять. За його словами, переговори мали «технічний характер».

Суспільство

 Школи та дитсадки на окупованих територіях Донецької області знову повертаються до очного навчання та повного робочого дня. Кілька років установи не працювали «з міркувань безпеки».

Бойові дії

 Кількість постраждалих через ракетний удар 24 березня в Сумах зросла до 106, серед них — 23 дитини. Внаслідок удару по Куртівці на Донеччині загинула жінка та її трирічна донька, ще одну 15-річну доньку поранено. Також через обстріл РФ загинув чоловік у Нікополі, двох чоловіків поранено в Херсоні.

За даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку в центрі міста Торецьк та у північній частині селища Нелепівка.

Українська армія відкинула війська Росії біля села Андріївка на Донеччині, повідомили аналітики DeepState. Також ЗСУ ведуть бої поблизу села Демидівка Білгородської області РФ.

Повітряні сили ЗСУ вразили місце зосередження живої сили російських військ у селі Кондратівка Курської області РФ. Внаслідок удару об'єкт повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.

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