У Кремлі заявили, що РФ залишає за собою право не дотримуватися мораторію на удари по енергетиці України

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

Росія залишає за собою право не дотримуватись мораторію на удари по енергетиці України. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона «залишає за собою право не дотримуватися мораторію, якщо він постійно порушується Києвом».

«Якщо Україна приєдналася до мораторію та надала відповідні накази збройним силам, то вони їх вочевидь не виконують», — додав він.

Пєсков заявив, що ситуація в Україні виходить з-під контролю, тож обговорюється можливість запровадження зовнішнього управління під керівництвом ООН.

Нагадаємо, Росія та Україна за посередництва США домовилися на 30 днів припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Москва вважає, що мораторій діє з 18 березня, проте Київ заявляє, що угода набула чинності з 25 березня.