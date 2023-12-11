Як оформити паспорт дитині з ТОТ, якій виповнилося 14 років. Роз'яснення

Паспорт громадянина України Фото: МВС

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов'язаний отримати паспорт. Проте люди, які проживали на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), могли зіштовхнутися із труднощами при оформленні документа. Як отримати паспорт дитині з тимчасово окупованих територій — у матеріалі «Новин Донбасу».

Перший крок — звернення до ДМС



Юні українці, які проживали у тимчасово окупованих Росією регіонах, часто просто не мали змоги отримати документ вчасно. Тож, найперше, що потрібно зробити, виїхавши на підконтрольну територію, це особисто звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС).

Що потрібно дитині з ТОТ для оформлення паспорта в 14 років?

Для отримання паспорта необхідно підготувати наступні документи:

заява-анкета встановленого зразка;

свідоцтво про народження або витяг із ДРАЦСу; якщо документ відсутній, інформацію працівники ДМС перевірять самостійно;

паспорти батьків або одного з них — для перевірки належності до громадянства України (якщо людина не підтримує стосунки з родиною або не може надати такі документи через воєнний стан, достатньо надати інформацію про них). У випадку, коли один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, необхідно надати довідку про реєстрацію громадянином (-кою) України;

громадянином (-кою) України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — за наявності.

Для дітей з окупації подавати вищеперераховані документи не є обов’язковою умовою для отримання паспорта громадянина України, наголошують у ДМС.

Працівники пояснюють: у випадку, коли оригінальні документи відсутні, підтвердити своє громадянство людина може, надавши копії або персональні дані про батьків, які можна перевірити.

У яких випадках можуть відмовити у оформленні паспорта?

За словами правозахисників, для українців з ТОТ віком до 18 років труднощів за наявності свідоцтва про народження зазвичай не виникає. Проте після 19 років така ймовірність вже є.



«Якщо це доросла людина та втратила свої документи, то відмовити в оформленні паспорта можуть, якщо не зможуть встановити її особу. Це буває у випадках, коли немає ні родичів, хто міг би підтвердити дані, ні інших документів. Або коли свідки та сусіди не підтверджують родинні зв’язки, бо подружка чи друг цього не може зробити. Тоді — тільки проходити процедуру встановлення особи», — пояснила керівниця ГО «Донбас SOS» Віолета Артемчук.



Тож правозахисники радять пройти всі процедури у складних випадках, за відсутності документів, до досягнення 19 років.

Запис у ДМС онлайн

Записатися на прийом, щоб подати документи, можна за допомогою електронної черги, зареєструвавшись на офіційному сайті ДМС України. На вкладці «Електронна черга» можна обрати дату та час прийому, а також заповнити анкету та сплатити вартість послуги онлайн. Запис в електронну чергу здійснюється лише для подачі документів.



Докладніше про оформлення паспорта для жителів тимчасово окупованих територій у період дії воєнного стану можна дізнатися на офіційному сайті ДМС за посиланням.



Нагадаємо, паспорт громадянина України виготовляється у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій. Прийняття документів на оформлення здійснюється на підставі особистого звернення, незалежно від зареєстрованого місця проживання людини.



Паспорт оформлюється: