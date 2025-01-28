Головне за день: У РФ презентували «військовий підручник історії». Люди виходять із Покровська пішки

Політика



Незважаючи на відмову Берліна від прямих постачань російського зрідженого природного газу (ЗПГ), німецька державна енергетична компанія Sefe минулого року закупила 58 танкерів із російським ЗПГ через французький порт Дюнкерк — це вшестеро більше, ніж у 2023 році, повідомляє британське видання Financial Times .



У розриві телекомунікаційного кабелю між Швецією та Латвією, прокладеного дном Балтійського моря, підозрюють суховантажне судно «Вежен». Судно ходить під прапором Мальти, але належить до так званого «тіньового флоту» Путіна. Зараз воно затримано в Карлскроні: шведська влада проводить розслідування нового інциденту.



Суспільство



У Росії презентували новий підручник «Військова історія Росії», редактором якого виступив Володимир Мединський. У книзі стверджується, що за 2014-2022 роки на окупованих Донеччині та Луганщині від обстрілу загинуло понад 8 тисяч мирних жителів. Однак, якщо зібрати дані щодо Донецької та Луганської областей у їх початкових межах — то загиблих з 2014 по 2022 рік включно буде в рази більше. Адже за найконсервативнішими оцінками в одному Маріуполі загинуло від 20 000 осіб.



У Покровську за останній тиждень побільшало місць, куди не можуть проїхати ДСНС та евакуаційні автомобілі. За словами голови Покровської МВА Сергія Добряка, на евакуацію мешканцям таких районів доводиться виходити пішки.



Бойові дії



Армія РФ двічі на день атакувала Костянтинівку: дві людини отримали поранення, у місті пошкоджено дві багатоповерхівки, дев'ять гаражів та автомобіль. У Покровську війська РФ атакували дроном цивільний автомобіль, вбивши одного і поранивши двох людей. Двоє людей постраждали в Харкові через наліт російських дронів.



За даними аналітиків DeepState, армія РФ просунулась біля села Дачне. Також загарбники просунулися поблизу сіл Андріївка, Слов'янка та Новоандріївка на Донеччині.



Російські військовослужбовці атакують позиції Сил оборони на Краматорському та Торецькому напрямках. Зокрема, тривають тяжкі бої у міській забудові Часового Яру та Торецька Донецької області. Про це повідомили у прес-службі ОСГВ «Хортиця».