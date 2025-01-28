На окупованій Луганщині жителі кількох міст залишаться без води: це понад 170 000 людей – ОВА

З 29 січня мінімум на тиждень понад 170 000 людей залишаться без води в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, це жителі міст Кадіївка, Брянка, Голубівка, Сокологірськ, Зоринськ, Зимогір'я, селища Слов'яносербськ та інших населених пунктів.



«Чергову аварію на магістральному водогоні намагатимуться ліквідувати до 3 лютого. Водогони на окупованій у 2014 році території все частіше стають непридатними, тому що майже 11 років до них ніхто не торкався, використовуючи наявні потужності. Про підвезення питної чи технічної води мови не йдеться», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що у центрі окупованого Луганська затопило підвали будинків.