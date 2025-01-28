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Влада Покровська вимагає від підприємців платити оренду та комуналку, незважаючи на евакуацію – ЗМІ

28 січня 2025, 22:43

Влада Покровська вимагає від підприємців платити оренду та комуналку, незважаючи на евакуацію – ЗМІ

Зруйнований торговий центр у Покровську. Фото: Покровська міська військова адміністрація Зруйнований торговий центр у Покровську. Фото: Покровська міська військова адміністрація

Підприємці з Покровська обурені тим, що місцева влада, попри обов'язкову евакуацію, вимагає від них платити орендну плату за землю та комунальні послуги. Про це повідомив місцевий телеканал «Капрі» з посиланням на підприємців.

З квітня 2022 року, коли Донецька обласна військова адміністрація оголосила про обов'язкову евакуацію населення, більшість підприємців розпочали релокацію свого бізнесу. Те, що підприємців, які виїхали та не ведуть діяльність на території громади, змушують платити, підтвердили й в Асоціації молодих ВПО України.

«Варто нагадати, що на початку березня 2022 року депутати Покровської міськради проголосували за скасування плати за комунальні послуги для жителів міста, а також звільнення від сплати за оренду комунального майна та землі, щоб підтримати підприємців. Але начальник Покровської МВА Сергій Добряк на початку жовтня 2022 року своїм одноосібним рішенням скасував цю допомогу і людям, і бізнесу. Ба більше, після цього підприємці почали отримувати платіжки із боргами за той період, коли діяло рішення міськради», – зазначили у «Капрі».

Як стверджує телеканал, оплачувати комунальні послуги влада Покровська вимагала не лише від підприємців, а й від місцевих жителів, які як залишаються в місті, так і евакуювалися в безпечніші регіони. Зокрема, людям надходили платіжки за обслуговування будинків та прибудинкових територій чи вивіз сміття. І це все при тому, що ці послуги жителям не надаються вже кілька місяців. І лише нещодавно ухвалили рішення про скасування з 1 лютого квартплати для жителів будинків, які обслуговує КП «Господар».

«І тут постає питання: «А які послуги надавало це комунальне підприємство людям?». Якщо навіть звернення про забиття вікон після ворожих прильотів «закривали» через контакт-центр через неможливість виконання робіт. Про яке прибирання прибудинкових територій йдеться, якщо місто щодня страждає від обстрілів?», – заявили у ЗМІ.

Нагадаємо, що в Покровську побільшало місць, куди не доїжджають рятувальники та евакуаційні авто, внаслідок чого людям доводиться виходити пішки.

ТЕГИ

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Сергій Добряк
Місця
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