Українські морпіхи знищили штурмову групу росіян на мотоциклах на Покровському напрямку

Російські штурмовики на мотоциклах на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

35-та бригада морської піхоти ЗСУ знищила штурмову групу військ Росії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Російські штурмовики на мотоциклах рухалися у бік українських позицій. Їхньою перевагою були швидкість, маневреність та непомітність.



Окупанти намагалися зайти та закріпитися на позиціях. Проте бійці ЗСУ за допомогою FPV-дронів та скидів із БПЛА знищили їх в окопах.

Нагадаємо, що один танк Leopard 2 розбив колону бронетехніки із десантом військ РФ під Покровськом.