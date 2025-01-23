ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ

Швейцарська газета написала про обвалення оборони ЗСУ біля Великої Новосілки Донецької області. Карта DeepState

ВСУ не вдалося відкрити шлях відступу для своїх військових, які опинилися у пастці у населеному пункті Велика Новосілка на Донеччині. Про це пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung.

«Цьогорічний сценарій нагадує дорогі відступи під Авдіївкою рік тому та під Вугледаром у жовтні 2024 року. В обох випадках верховне командування надто довго чекало у безнадійній ситуації і надто пізно віддало наказ про відступ», — йдеться у матеріалі.

У зв'язку із цим, пише газета, серед українців зростає невдоволення тим фактом, що Київ «так нічому і не навчився».

«Гірка іронія для України полягає в тому, що всього півтора роки тому Велика Новосілка асоціювалася з іншими, набагато обнадійливішими сценаріями», — пише автор, маючи на увазі контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року.

Видання підкреслює, що російські військові на цій ділянці фронту мають явну перевагу в оснащенні та чисельності.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються постійно просто руйнувати всі будівлі у Часовому Ярі для того, щоб українці не могли десь закріпитися, не могли тримати позиції і були змушені відходити.