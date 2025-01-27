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Головне за день: Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. У ГУР спростували слова Буданова

27 січня 2025, 23:00

Головне за день: Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. У ГУР спростували слова Буданова

Політика

 «Українська правда» опублікувала матеріал, у якому йшлося про те, що під час закритої зустрічі керівників парламентських фракцій та військового командування керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що існування України опиниться під загрозою за відсутності до літа «серйозних переговорів». Про це виданню нібито сказало неназване джерело, яке було присутнім на зустрічі. Пізніше в ГУР заявили, що поширена у ЗМІ цитата Буданова «не відповідає дійсності».

Суспільство

 У Покровську Донецької області, розташованому лише за два кілометри від лінії фронту, з 28 січня припинить роботу останнє відділення «Укрпошти». Зараз у місті відсутні електропостачання та газопостачання. Через руйнування та постійні обстріли відновити подачу електроенергії та газу неможливо.

Права людини

 Так званий «верховний суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення 40-річного громадянина Грузії Ніколоса Беріанідзе. Чоловік захищав Маріуполь у складі полку «Азов».

На окупованій Донеччині «судитимуть» полоненого 33-річного громадянина Республіки Колумбія Мігеля Анхеля Карденаса Монтільї. Він воював у ЗСУ за Красногорівку.

Бойові дії

 Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Степногірську Запорізької області, чотирьох людей поранено. У Костянтинівській громаді пошкоджено будинки. Через нічну атаку дронів у Дніпрі пошкоджено три багатоповерхівки.

Щоб уникнути оточення українських сил у південній частині Великої Новосілки, їх звідти вивели. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Російські війська підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас у кількох місцях, щоб проїжджати до міста за допомогою бронетехніки, повідомив представник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець.

Північнокорейські війська після серйозних втрат, ймовірно, тимчасово відступили від лінії фронту Курської області РФ. Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на командира 1-го бойового водолазного батальйону Сил спеціальних операцій ЗСУ під позивним «Пульс».

Бійці «Ахмата» влаштували вибух у житловому будинку в Білгороді: 1 з них загинув, 4 поранені, евакуйовано близько 40 жителів сусідніх будинків. Влада причину вибуху приховала. Також поранено поліцейського.

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що українські сили трохи просунулися в центрі села Погребки та в лісистій місцевості на північний захід від хутора Косиця в Курській області.

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