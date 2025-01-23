Головне за день: Путін вважає, що мета «СВО» досягнута. Вибух у Бердянську

Політика



Володимир Путін вважає , що основних цілей війни в Україні вже досягнуто, пише агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з позицією Кремля. За його словами, однією з цих цілей було здобуття контролю над «сухопутним мостом» до Криму. Тепер російського президента все більше турбує ситуація у російській економіці, кажуть кілька джерел видання.



Президент США Дональд Трамп заявив , що українські втрати у війні з Росією, за його інформацією, сягають 600-700 тисяч осіб. Росія ж «втратила близько 800 тисяч солдатів» (кілька днів тому він говорив про мільйон), не уточнивши при цьому, чи має на увазі при оцінці українських втрат виключно військових, чи це включно з цивільними.



Суспільство



Окупаційна адміністрація «ЛНР» призначила нового «в. о. міністра палива, енергетики та вугільної промисловості». Ним став Костянтин Роговенко, уродженець міста Лутугине, яке зараз окуповано.



Жителі Маріуполя, які залишилися без житла в результаті бойових дій, які третій рік чекають обіцяного окупаційною владою нового житла, знову звернулися до Путіна. Цього разу люди у декількох районах вишикувалися з плакатами «БОМЖІ».



З 1 січня в окупованій Луганській області запровадили нові російські тарифи для реєстрації прав власності на нерухомість За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, порівняно з 2024 роком це мито загарбники підвищили вдвічі.



В окупованому Бердянську підірвали автомобіль із співробітниками ФСБ. Двоє співробітників служби загинули, ще один – зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані.



Бойові дії



Вночі армія РФ атакувала Запоріжжя, одна людина загинула, ще 52 дістали поранення, серед них — двомісячна дитина. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. У Покровську російська армія поранила 44-річного чоловіка, який розвозив хліб. Авіація РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку, поранено чоловіка, його дружина загинула. Ще двох людей поранено в Краматорську, пошкоджено близько 20 будинків.



У мережі розповсюдили відео з черговим ймовірним розстрілом українських військовополонених. Російські військові розстріляли в спину шістьох українських бійців, що потрапили в полон, на очах у побратимів. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий військовий, його доля невідома.



ВСУ не вдалося відкрити шлях відступу для своїх військових, які опинилися у пастці у населеному пункті Велика Новосілка на Донеччині. Про це пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung. Водночас в ОСУВ «Хортиця» повідомили , що українське командування посилює підрозділи, які захищають Велику Новосілку та мають план на випадок погіршення ситуації. Повного оточення селища немає, але є загроза оперативного оточення.



У місті Часів Яр обстановка досить складна, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Там точаться міські бої вже довго і зі змінним успіхом. За його словами, будинки повністю знищені, росіяни не намагаються взяти місто, вони намагаються захопити територію.



Російські військові зачистили північно-західні околиці міста Торецьк Донецької області, повідомляє військовослужбовець ЗСУ із позивним «Мучной». Терикони шахти «Фомиха» та шахти № 12, за його словами, знаходяться під контролем російської армії.