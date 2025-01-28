Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині: є поранені, серед них — дитина

Російські війська вдень у вівторок, 28 січня, обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки троє людей отримали травми, серед них — 11-річна дитина. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік і 83-річна жінка», — зазначив він.



За словами Лисака, усіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Стан поранених середньої тяжкості.



Раніше ми писали, що в Покровську війська РФ атакували дроном цивільний автомобіль, вбивши одного і поранивши двох громадян.